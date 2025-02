Lanazione.it - 80 anni di stampa periodica

Trecentoventi schede, una per ogni titolo di periodico locale edito oto nel territorio spezzino e nel circondario. È ‘Ottant’dispezzina 1860-1944’, l’opera, frutto didi studio e ricerca compiuta da Pier Giacomo Nigido, sulla raccolta conservata nella biblioteca Ubaldo Mazzini in quel periodo. Temporalmente abbraccia quindi l’Unità d’Italia e il 1944, anno della cessazione della pubblicazione de ‘L’Eroica’. Numeri unici, periodici di varia durata, ma anche fogli volanti (alcuni non presenti nel catalogo, ma rinvenuti dall’autore, poiché inseriti fra le pagine delle pubblicazioni coeve), sempre considerando che ladi chiara ispirazione politica, anarchica, socialista e talvolta radicale, è stata la più bersagliata dal Regio Fisco (a causa della presenza a Spezia di Marina militare e industrie armiere) con la frequente censura di interi numeri, con sequestri in tipografia o sbiancamento di pagine.