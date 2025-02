Lalucedimaria.it - 25 febbraio: la Madonna della Rocca appare e libera il popolo dal tiranno

Leggi su Lalucedimaria.it

Oggi si ricorda la, in Veneto, la cui antica devozione è legata ad un’apparizione e allazionepopolazione dall’oppressione tirannica. A Cornuda, in provincia di Treviso si trova il Santuario, che si ricorda oggi, 25. La venerazione per laAnnunziata è antica e, secondo la . L'articolo 25: laildalproviene da La Luce di Maria.