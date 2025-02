Teleclubitalia.it - 14enne pestato ad Aversa, parla la madre: “Abbiamo paura, tutelate i nostri figli”

Leggi su Teleclubitalia.it

Dolore e rabbia nella voce, lo sguardo che preferisce celare. Are in esclusiva a Teleclubitalia è ladelbrutalmenteda due giovani sabato scorso, intorno alle 22.30, in via Seggio, ad. Quella che doveva essere una serata spensierata con gli amici, nel cuore della movida normanna, si è trasformata in .L'articoloadla: “” Teleclubitalia.