Dailyshowmagazine.com - ? Alessandra Pinton presenta il suo romanzo “Il Ponte” – Nuova puntata del podcast “Lo Scaffale”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a un nuovo episodio di Lo, ildedicato ai libri di Periodico Daily! Oggi abbiamo il piacere di ospitare, autrice del“Il”, con prefazione di Maria Elena Favilla.In questa, insieme a Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, esploriamo le tematiche centrali del libro: comunicazione, relazioni familiari e incomprensioni che si trasformano in ostacoli quotidiani.Di cosa parla “Il”?Ilracconta le storie di Giuliana, Sergio, Micaela e Niccolò, personaggi che affrontano difficoltà, angosce e disagi, spesso legati a una mancanza di vera comunicazione. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il libro ci invita a riflettere su quanto parlare non significhi necessariamente comunicare, e su come il silenzio possa, a volte, essere il primo passo verso una comprensione più profonda.