Quotidiano.net - Zucchetti. Centro Sistemi, la sostenibilità è in prima linea

ESSERE SOSTENIBILI significa non solo adottare politiche ambientali responsabili, ma anche promuovere un approccio etico a livello sociale, economico e finanziario. E(ZCS), leader dell’innovazione tecnologica, fa dellail proprio valore distintivo. Attraverso la Green Innovation Division, infatti,distribuisce il brand ZCS Azzurro, una gamma completa di inverter fotovoltaici,di accumulo e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. ZCS Azzurro rappresenta quindi un’energia affidabile e condivisa, sempre vicina ai propri clienti, distributori e installatori. La Green Innovation Division dinasce nel 2015 ed oggi conta oltre 1 milione di impianti installati, per oltre 7 GW di potenza e più di 2,5 GWh di capacità di storage.