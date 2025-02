Unlimitednews.it - Zoppas “Emirati Arabi mercato strategico per il Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “GliUniti rappresentano unper ilin, con un valore dell’export che nel 2024 ha raggiunto gli 8 miliardi di euro, registrando una crescita del 21% rispetto all’anno precedente e dell’11% tra il 2022 e il 2023. I comparti con le migliori performance sono stati la meccanica (+28%), la gioielleria (+11%), la moda (+36%), l’agroalimentare (+6%), le apparecchiature elettriche (+52%) e l’arredamento (+24%)”. Lo afferma il presidente di ICE, Matteo, in occasione del Business Forum Italia-Uniti in corso a Roma.“Se consideriamo che a livello generale la media dell’export 2024 delineI’ rimasto stazionario rispetto all’anno precedente, questi dati sottolineano il ruolo da unicorno deglicome hub commerciale e finanziario di interesse globale e la crescente domanda di eccellenze italiane in settori chiave come agroalimentare, moda, design e infrastrutture grazie anche alla presenza di una forte componente internazionale della popolazione – aggiunge -.