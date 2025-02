Gqitalia.it - Zlatan Ibrahimovi?, Capitolo Secondo

Leggi su Gqitalia.it

Mettiamo subito in chiaro una cosa:? non è una persona normale. Non fa cose normali, non dice cose normali, non vive una vita normale. È un uomo straordinario, nel senso letterale del termine: un uomo che eccede i limiti del comune, del solito, dell’ordinario, appunto. Sia in senso sportivo e fisico, sia in quello comunicativo e personale. Quando lo vedo per la prima volta, nei corridoi di Casa Milan, l’impressione è immediatamente quella di aver davanti un uomo più grande, più voluminoso del comune, la cui aura ti colpisce da qualche metro di distanza. Sarà che è alto quasi due metri, le spalle larghe come una porta, e – ancora più stranamente – indossa un elegante completo grigio, ma non è solo quello. È il tipo di energia che emanano persone che hanno vissuto una vita davvero straordinaria.