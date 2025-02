Tvplay.it - Zirkzee vuole a tutti i costi un club: il ritorno in Serie A è ad un passo

Joshuapunta alinA. C’è unpronto a prenderlo. E’ una richiesta dell’allenatoreUn anno fa, proprio in questa fase della stagione, Joshuaera assoluto protagonista inA. Con i suoi gol e le sue giocate, l’attaccante olandese stava trascinando il Bologna verso la qualificazione in Champions League che poi sarebbe arrivata a fine campionato con il quinto posto in classifica.un: ilinA è ad un– Tvplay.it (Foto LaPresse)Un rendimento esaltante quello diche era diventato già un uomo mercato, ambito dai topdel nostro campionato e non solo. Alla fine, dopo un lungo corteggiamento del Milan, a spuntarla è stato il Manchester United. L’olandese è arrivato ai Red Devils non certo nel momento migliore della storia della loro storia.