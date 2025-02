Internews24.com - Zenga perplesso: «Inter, perché non giocare con la maglia nerazzurra col Genoa?». Poi prende le difese di un calciatore

di RedazioneL’ex portiere dell’, Walter, ha mandato un messaggio social dopo il successo colsollevato un quesitovenuto sul proprio account Instagram dopo il successo ottenuto dall’contro il, l’ex portiere nerazzurro Walterha sollevato un quesito rivolto al club nerazzurro e legato alla scelta di far scendere in campo la squadra con la terzagialla nonostante la sfida di sabato si giocasse in casa, a San Siro. Poi l’ex estremo difensore ha preso ledi uno dei calciatori della rosa di Inzaghi più criticati dai tifosi.IL MESSAGGIO – «Ho una domanda ?????: main nero azzurro no??? È’ troppo complicato??». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter(@walterofficial)LA RISPOSTA NEI COMMENTI AD UN TIFOSO – «la foto di Asllani?io sostengo sempre la squadra e i suoi giocatori Asllani merita fiducia come tutti gli altri .