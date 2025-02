Quotidiano.net - Zelensky pronto a lasciare

di Marta OttavianiROMAAlla vigilia del terzo anniversario dell’invasione del suo Paese, il leader ucraino, Volodymyr, tenta il tutto per tutto e offre sul piatto le sue dimissioni, a patto che Kiev entri subito nella Nato. "Se serve che lasci questa sedia, sonoa farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l’adesione dell’Ucraina alla Nato", ha spiegato il presidente rispondendo ad alcune domande a margine del forum ‘Ucraina 2025’. E ha aggiunto che sarebbe felice di rinunciare alla presidenza se questa fosse per la pace dell’Ucraina. Subito dopo,si è rivolto all’Unione Europea e non lo ha fatto certo a caso. Oggi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sono presenti nella capitale ucraina.