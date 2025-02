Ilfogliettone.it - Zelensky e la mossa a sorpresa: dimissioni in cambio di pace o Nato

In un colpo di scena che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici, Volodymyrha aperto la porta a una possibilità clamorosa: lasciare la presidenza dell’Ucraina. Un sacrificio personale, evocato con decisione, che il leader di Kiev sarebbe disposto a compiere per garantire lanel suo Paese o l’ingresso dell’Ucraina nella. Le sue parole, pronunciate durante una conferenza stampa nella capitale alla vigilia del terzo anniversario dell’invasione russa, risuonano come una bomba nei negoziati per porre fine al conflitto.“Sì, sarei felice, se fosse per lain Ucraina”, ha rispostoa chi gli chiedeva se fosse pronto a dimettersi, come suggerito anche dal presidente americano Donald Trump, che ha insistentemente invocato nuove elezioni a Kiev. E poi l’affondo: “Se serve che io lasci il mio posto, sono pronto a farlo, anche indell’adesione dellaall’Ucraina”.