Zazzaroni | Napoli 3 punti in 4 partite ma la corsa Scudetto è ancora aperta

: “, 3in 4ma la”">Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Pressing”, in onda su Mediaset, analizzando il momento altalenante dele le prospettive in ottica.«Sono rimasto sorpreso dal secondo tempo, soprattutto dopo un primo tempo ottimo, al netto dell’errore di Rrahmani», ha commentato, sottolineando come la squadra abbia mostrato sprazzi di buon gioco ma senza la continuità necessaria.Il direttore ha poi evidenziato le difficoltà recenti degli azzurri: «Il vero problema sono le ultime quattro: solo 3su 12 disponibili. Serve una ripartenza immediata. Nonostante tutto, ilin mediae per me lanon è affatto finita».ha infine ridimensionato il peso del prossimo scontro diretto contro l’Inter: «Io non sono uno che ragiona da 0-0, ma questa sfida non è decisiva.