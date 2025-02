Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Una dolce sconfitta: arriva la salvezza

BATTERY 0 GAS SALES PIACENZA 3BATTERY: Zhukouski 2, Antonov, Cubito, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 8, Mattei, Comparoni 6, Petkovic 9, Fedrizzi 9, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 9, Marchisio (L). All. Ortenzi GAS SALES PIACENZA: Salsi, Kovacevic 4, Ricci 9, Brizard 2, Maar 12, Mandiraci 4, Scanferla (L), Simon 12, Andringa, Romanò 11, Bovolenta, Gueye, Loreti (L2) All. Travica Arbitro: Cerra - Cavalieri Parziali: 17-25 (26’), 21-25 (27’), 19-25 (28’) La notizia vera è che laBattery Grottazzolina non solo rimane in Superlega ma addirittura affronterà i playoff per il quinto posto, al via il prossimo 6 aprile, che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup, ovvero la seconda competizione europea per importanza. Insomma un autentico miracolo sportivo, oltretuttoto senza neanche bisogno di scendere in campo ieri.