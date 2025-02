Metropolitanmagazine.it - Yu-Gi-Oh! Early Days Collection Recensione, 14 giochi in uno dal passato storico su Game Boy e GBA!

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Yu-Gi-Oh! non è solo uno dei cosiddetti “big three”: i tredi carte (Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon TCG) più giocati e amati del mondo. La sua storia nel mondo dell’intrattenimento è stata infatti scritta di anno in anno, sempre con grande successo, anche nei mondi del fumetto (ovviamente, dato che il gioco nasce dal manga del compianto maestro Kazuki Takahashi), dell’animazione e dei video. Che proprio come il TCG “fisico” si sono evoluti e hanno sperimentato moltissimo. Passando dall’essere semplificazioni estreme, comunque interessanti a modo loro, a veri e propri simulatori che restituiscono tutta l’intensità dei duelli reali. Perciò, Yu-Gi-Oh!ha anzitutto almeno un merito importante: aver riportato alla luce dei capitoli che in molti avranno sicuramente giocato al lancio, da piccoli magari, possibilmente senza nemmeno sapere che stavano giocando a Yu-Gi-Oh!, per quante licenze si prendevano rispetto a ogni altra produzione sul card