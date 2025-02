Juventusnews24.com - Yildiz indica la via dopo Cagliari Juve: il messaggio del 10 bianconero infiamma i tifosi – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la via: lae ildel turcoi tre punti conquistatiKenanè andato più volte vicino al gol inmancando l’appuntamento col gol in due occasioni. Il turco ha comunque giocato una buona partita e ha commentato tramite un post su Instagram i tre importanti punti ottenuti che hanno permesso ai bianconeri di conquistare il quarto posto in solitaria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN(@kenanofficial)– «Continuiamo».Leggi suntusnews24.com