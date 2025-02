Yellowjackets | lo showrunner spiega il significato della sequenza delle allucinazioni della terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

: loilNelladi, l’episodio 3 ha portato Akilah (Nia Sondaya), Van (Liv Hewson) e Shauna (Sophie Nelisse) in una sorprendente sessione allucinatoria, loJonathan Lisco si immerge nei significati più profondi dietro la visione di ogni ragazza. La serie thriller di Showtime e Paramount+ esplora come una squadra di calcio del liceo sopravviva dopo essere rimasta bloccata nella natura selvaggia canadese e come i loro io più anziani abbiano nascosto ciò che hanno fatto nel presente. Nella, in “Them’s the Brakes”, il trio disopravvissuti inala gas durante la ricerca del fuggitivo Coach Ben (Steven Kruger), costringendoli ad affrontare le loro paure più oscure e volti familiari.