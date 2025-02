Quotidiano.net - Xi Jinping accoglie gli sforzi della Russia per la pace in Ucraina

La Cinacon favore "glipositivi compiuti dallae dalle altre parti interessate per risolvere la crisi" in. Il presidente Xi, parlando a telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin su richiesta di quest'ultimo, ha ricordato che lo scorso settembre Cina, Brasile e alcuni Paesi del Sud globale "hanno fondato congiuntamente il gruppo 'Amici' sulla crisiper creare un'atmosfera e accumulare le condizioni per promuovere una soluzione politica alla crisi". Putin ha informato Xi "sugli ultimi sviluppi nei contatti trae Stati Uniti", ha riferito la Cctv.