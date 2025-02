Romadailynews.it - Xi: Cina e’ felice di vedere Russia e parti interessate compiere sforzi positivi per disinnescare crisi ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato oggi che lae’dilae leperla. Xi ha fatto queste osservazioni parlando al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Xi ha sottolineato che, all’inizio dell’escalation generale della, ha presentato le “quattro cose da fare” e altre proposte di base per risolvere la. Nel settembre dello scorso anno,e Brasile, insieme ad alcuni Paesi del Sud globale, hanno istituito il Gruppo di amici per la pace sullaper creare un’atmosfera e accumulare condizioni per promuovere la soluzione politica della, ha osservato Xi. Le duehanno inoltre concordato di mantenere la comunicazione e il coordinamento attraverso vari mezzi.