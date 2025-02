Ilrestodelcarlino.it - X Martiri non perdona. Portuense travolta sul suo terreno di gioco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 X: Wangue, Mariani Batista, Gaiani (5’st Masu), Di Domenico (20’st Zappaterra), Alberi, Rossi (18’st Cocchi), Simeoni, Sassoli, Baglietti (18’st Biasini), Mirontsev, Fantoni (28’st Sovrani). A disp: Izzo, Sivieri. All. Baiesi. X: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (20’st Pavinato), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni (42’st Galeotti), Panzetta, Vaccari (15’st Buoso), Gessoni (32’st Manfredini), Felice (10’st Ercolani). A disp: Stracuzzi, Bini, De Pasquale, Montanari. All. Bolognesi. Arbitro: Tommaso Massironi di Bologna Marcatori: 15’pt Pallara, 23’pt (aut.) Wangue, 37’pt (rig.) Fantoni, 12’st Ercolani Note: ammoniti Mariani Batista, Sassoli, Baglietti, Sovrani, Aguiari, De Cristofaro e Panzetta. Colpaccio esterno della X, che espugna il sintetico di Portomaggiore approfittando degli svarioni del portiere rossonero, protagonista in negativo.