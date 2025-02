Biccy.it - X Factor 2025: svelato il nome alla conduzione

tornerà con una nuova edizione a partire da settembre sempre su SkyUno e proprio in queste ore Davide Maggio sui suoi social ha confermato ilche vedremo: quello di Giorgia. La cantante, reduce dal successo de La Cura Per Me portata al Festival di Sanremo, nonostante gli impegni musicali, tornerà a condurre il talent show per il secondo anno consecutivo.Ieri sera, ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, le è stato chiesto direttamente se sarebbe tornatadi X. Lei ha risposto: “Se mi chiamano, mi sa di sì, ma ancora non mi hanno chiamato. Non ho cambiato numero, mai cambiato.” Poco dopo, Davide Maggio ha scritto sui social: “Torna, torna“, confermando successivamente anche su Instagram.“Tornerai a X?”“Se mi chiamano mi sa di sì, ma ancora non mi hanno chiamato.