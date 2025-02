Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn rompe il silenzio sulle speculazioni contrattuali

Leggi su Zonawrestling.net

non ha intenzione di lasciare la WWE a breve. Tra le continuesul suo futuro, l’ex main eventer di WrestleMania ha chiarito che non andrà da nessuna parte.Durante una conversazione con Sean Ross Sapp di Fightful Select, aè stato chiesto dello stato del suo contratto con la WWE. Pur non entrando nei dettagli, ha spiegato che di solito preferisce mantenere private queste informazioni. Tuttavia, ha riconosciuto di essere felice dove si trova e di non avere alcuna intenzione di andarsene.e il rinnovo con WWE: Nessun clamore, ma il futuro è decisoha firmato un contratto pluriennale con la WWE nel 2022 e, nonostante le continue vocitrattativeall’interno della compagnia, sembra che resterà per il prossimo futuro.