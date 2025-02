Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill potrebbe tornare prima del previsto? Le ultime

Il mistero attorno all’agguato aè tornato a tenere banco nellesettimane. Nick Aldis, infatti, è riuscito a intercettare alcune immagini che ritraggono Liv Morgan e Raquel Rodriguez nei paraggi del parcheggio dove laè stata attaccata: Bianca Belair e Naomi, quindi, hanno intenzione di vendicarsi sulle due heel nel prossimo episodio di RAW. In tutto ciò, la compagnia pare decisa ad anticipare il ritorno dion screen e ci sarebbero alcuni indizi che lascerebbero intendere delle novità. Secondo PWInsider,non si trova più a Orlando, sede del Performance Center dove la wrestler si stava allenando nellesettimane in vista del suo ritorno in TV. Nonostante la WWE non abbia ancora annunciato nulla, la sua assenza delladal Performance Centerindicare il suo essere pronta perin pista.