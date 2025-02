Oasport.it - World Cup Starting List slalom femminile: una sola azzurra in corsa per le finali in America?

Con un solo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, da disputare prima delledi Sun Valley, ovvero quello previsto ad Are, in Svezia, domenica 9 marzo, c’è un’che è già praticamente certa di staccare il pass per l’ultima gara stagionale, ovvero Martina Peterlini.Dato che le prime 25 della classifica di specialità si qualificano per le, Martina Peterlini, attualmente 22ma con 72 punti, è ad un passo dalla qualificazione all’ultima gara stagionale, dato che il suo vantaggio sulla 26ma in graduatoria, l’austriaca Franziska Gritsch, ammonta a 30 punti.La 25ma nella classifica di specialità, l’elvetica Eliane Christen, è a quota 44 punti, ed è su di lei che dovrà fare la, nella prova svedese l’altraLara Della Mea, attualmente 28ma in graduatoria a quota 34: l’italiana dovrà arrivare almeno tra le prime 20 per sperare nella qualificazione alle