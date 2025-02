Lopinionista.it - Word Bartender Day 2025: dieci curiosità sulla professione

Dietro ogni drink si cela un’arte fatta di tecnica, creatività e passione, che trasforma un semplice sorso in un’esperienza sensorialeIl, più comunemente noto come barman, è una figura versatile che si presta al servizio di chi esce per godersi un drink in compagnia. C’è chi va dritto al punto e ordina il proprio cocktail senza esitazioni, chi si affida ai suoi consigli per scegliere cosa bere e chi, indeciso, lascia carta bianca con un semplice “fai tu”. Il barman non è solo un esperto nella preparazione dei drink, ma anche una presenza carismatica dietro il bancone. Spesso osservato condai clienti, il suo lavoro diventa quasi uno spettacolo, mentre miscelando gli ingredienti dà vita al cocktail richiesto.Il 24 febbraio si celebra il WorldDay, unale cui origini risalgono a molti secoli fa, più precisamente alle civiltà greca e romana.