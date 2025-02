It.insideover.com - Weidel e Reichinnek, due donne agli antipodi che hanno vinto nel voto tedesco

Due, due figure politicamentee due ruoli, paralleli, da outsider cheportato a casa risultati brillanti nel: Alice, deputata a capo di Alternative fur Deutschland, e Heidi, la leader della sinistra della Linke, possono celebrare e ringraziano, entrambe, l’Est del Paese che le ha premiate. Va vicinissima all’entrata al Bundestag anche Sahra Wagenknecht, la leader di sinistra “conservatrice” la cui Bsw sfiora il 5% e fallisce di poco l’ingresso in Parlamento, andando a un passo dal completare una tripletta di leader in rosa unite dalla contestazione al duopolio di Cdu e Spd., destini incrociatidestini incrociati e paralleli. Afd deve ringraziare la sinistra per il suo successo, almeno in parte.