Weekend delle giovanili nerazzurre | Buffon trascina la Primavera risultati altalenanti

Pisa, 24 febbraio 2025 - Oltre alla, ilha visto in campo tutte le altre formazioni, sia maschili che femminili, con. Unante. Undi emozioni per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con la squadrache torna alla vittoria dopo sette giornate di digiuno grazie a una brillante prestazione di, autore di una doppietta decisiva nel 3-1 contro l’Ascoli. L’attaccante 17enne, figlio d’arte, ha confermato il suo talento, dimostrandosi una pedina fondamentale per la formazione di Innocenti. Dopo il vantaggio siglato al 46',ha raddoppiato pochi minuti più tardi, chiudendo virtualmente il match. Il tris di Casarosa ha poi messo in cassaforte i tre punti, nonostante il gol della bandiera dell’Ascoli e l’espulsione nel finale di Gorica.