WEC Valentino Rossi | Il feeling non è così male dopo il Prologue

Riparte questo fine settimana il FIA World Endurance Championship con la 1812km del Qatar, evento da dieci ore che si terrà venerdì 28 febbraio. Per la seconda volta sarà presente full-time anche, atteso nella competitiva LMGT3 a bordo della BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT.L’italiano condividerà il volante ancora una volta con il Bronze Driver nativo dello Stato dell’Oman Ahmad Al Harthy e con il sudafricano Kelvin van der Linde, ex alfiere di Audi Sport pronto per una nuova avventura con il marchio bavarese.vanta due podi nel FIA WEC, ottenuti ad Imola ed al Fuji. Il ‘Dottore’ porterà nel Mondiale al debutto la BMW M4 GT3 EVO che globalmente ha già saputo imporsi in occasione della Michelin 24H Dubai e nella Michelin 6H Abu Dhabi.L’ex stella del Motomondiale ha riportato in una notaildello scorso week-end: “Innanzitutto, è stato bello avere due giorni di test prima dell’inizio della stagione perché hai un po’ di tempo per lavorare sulla macchina, oltre alla gara.