Oasport.it - Volley, Milano a caccia della partita perfetta nel ritorno dei playoff di Champions con l’Halkbank. Si parte dall’1-3

Serve laall’Allianzper centrare l’accesso ai quarti di finale diLeague. All’andata deila squadra di Piazza ha perso 3-1 sul campo delAnkara e dunque a Busto Arsizio domani sera non basterà vincere alla squadra milanese ma serviranno 4 set (con gli avversari che non ne potranno fare più di uno) per regalarsi il sogno di dare lafino in fondo alla Final 4 diLeague.Aè davvero mancato poco per cambiare l’esitogara di andata. Un paio di set ai vantaggi, qualche errore nei momenti chiave del match ed è arrivato il 3-1 che era il risultato più temuto ma, visto quello che è accaduto due settimane fa, può davvero succedere di tutto domani. Di sicurosta attraversando un buon momento di forma, ha vinto cinque delle ultime sette gare disputate in campionato, blindando il sesto posto nella griglia deidove cercherà di andare a giocare brutti scherzi alle favorite, come già gli riuscì nelle ultime due stagioni.