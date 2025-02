Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Mati Pardo si presenta bene! Vitelli e Ricci sfruttano l’occasione

21ªDIALESSANDRO MICHIELETTO Solita partita di grande concretezza e spessore dello schiacciatore trentino che mette a terra 15 palloni con il 54% in attacco e il 52% in ricezione e un muro.GIOVANNI MARIA GARGIULO Non basta il super match del centrale di Civitanova per evitare la sconfitta a Trento. Chiude con 12 punti, l’82% in attacco e 3 muri.PAOLO PORRO Protagonista di un match lineare e molto intelligente tatticamente sul campo di Cisterna. Innesca alla perfezione i suoi attaccanti e mette la firma in una vittoria che fa classifica e morale in vista del ritorno dei quarti di ChampionsImpatto ottimo per il giovane centrale azzurro che mette la firma nella vittoria di Modena contro Taranto. Per lui 10 punti, l’83% in attacco, 3 muri e 2 ace.