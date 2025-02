Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 24ma giornata di A1. Antropova inarrestabile, Obossa e Malual sulle sue tracce

LE24ªDI SERIE A1SARAH FAHR: Una sicurezza. Devastante anche contro Cuneo: chiude il match con 12 punti, un ace, due muri e il 69% in attacco.ADHUOLJOK: Nella partita più importante, sfodera una grande prestazione mettendo a segno ben 22 punti con un buon 51% in attacco e 4 muri.STELLA NERVINI. La batteria delle giovani di Firenze si rivela decisiva nella sfida di Talmassons. Per lei 12 punti, con un ottimo 59% in ricezione, il 45% in attacco e 2 muri.JOSEPHINE: Quando è in serata di grazia non ce n’è per nessuna. A Perugia mette a segno la bellezza di 28 punti, con il 50% in attacco, 3 muri e 2 aceILARIA SPIRITO: La prima delle tre sfide tra Roma e Chieri vede il successo netto delle piemontesi contro la squadra romana a caccia di punti salvezza e per la reale Mutua Fenera tra le grandi protagoniste c’è il libero che chiude il match con l’85% in ricezione e risulta fondamentale anche in difesa.