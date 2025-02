Spazionapoli.it - Volata Scudetto – Calendari di Inter, Napoli e Atalanta a confronto: Conte ha un “vantaggio”

Ultimissime calcio– La lotta per la vittoria delloè riservata a ben tre squadre: cone partenopei, ritorna prepotentemente d’attualità la candidatura dell’di Gian Piero Gasperini.Le ultimissime settimane per ilcalcio sono senza dubbio caratterizzate da una certa difficoltà: nelle ultime quattro partite, gli azzurri di Antonionon sono andati oltre tre pareggi di fila e l’ultima sconfitta rimediata a Como nella giornata di domenica. Così facendo, i partenopei si sono fatti sfuggire il primario in solitaria in classifica, in favore di un‘che arriverà allo stadio Diego Armando Maradona (nella sfida in programma sabato prossimo a Fuorigrotta, ndr) con un morale sicuramente alle stelle, considerando il sorpasso. Sullo sfondo, si fa nuovamente sotto anche l’, che spera di potersi ritagliare un ruolo importante in questaper la lotta al Tricolore.