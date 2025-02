Ilrestodelcarlino.it - Volare come Modugno E inseguire Jekyll & Hyde

Tantissimi protagonisti in scena questa settimana sui nostri palcoscenici. A partire da Mario Perrotta (nella foto) che venerdì e sabato debutterà al teatro Storchi (e poi domenica 2 marzo al Dadà di Castelfranco) con "Nel blu", il suo racconto di Domenico. Al ridotto dello Storchi, da mercoledì a domenica, "I’m not a hero", indagine "sulla società dell’incertezza" della regista e performer Emanuela Serra insieme al coreografo e danzatore Alessandro Pallecchi. E alle Passioni, da giovedì a domenica Fabrizio Falco in "Molière uanmensciò", poliedrico affresco sulla vita di Molière,una stand updy. Al Michelangelo, domani e mercoledì Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo saranno "I due Papi" dal testo di Anthony McCarten, poi giovedì 27 arriverà Giovanni Vernia "Capa fresca", e domenica 2 e lunedì 3 marzo la satira politica di Andrea Scanzi ne "La sciagura".