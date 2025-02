Thesocialpost.it - Volante della polizia contro un’auto, incidente spaventoso: il bilancio è grave

Unè avvenuto oggi, lunedì 24 febbraio, intorno alle 16 in via Achille Grandi, a Monte Compatri, nella località di Valle Martella, quandoe una vettura con due persone a bordo, in fuga, si sono scontrate. Ilè di quattro feriti: due poliziotti e i due uomini a bordo dell’auto in fuga. Gli agenti sono stati trasportati in ospedale a Tor Vergata e Frascati, mentre i due fuggitivi sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale di Palestrina.Leggi anche: Chirurgo pedofilo a processo per violenze su 300 pazienti: approfittava dell’anestesiaSecondo le prime ricostruzioni, l’auto con i due uomini a bordo, un veicolo a noleggio, non ha rispettato l’alt imposto dallain via Prenestina. Ne è seguito un inseguimento che si è concluso con lo stra le due vetture in via Achille Grandi.