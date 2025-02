Ilfattoquotidiano.it - “Voglio metterti incinta di nuovo”. Spuntano le chat private sul ‘figlio segreto’ di Elon Musk: “Ashley St Clair aveva pianificato di incastrarlo”

è stato incastrato? Secondo Isabella Moody sì. Pochi giorni faSt, influencer vicina all’universo Maga (Make America Great Again), ha annunciato di aver dato alla luce – 5 mesi fa – un bambino, figlio del patron di Tesla. Il 21 febbraio la ragazza ha presentato due petizioni alla Corte Suprema di Manhattan chiedendo l’affidamento esclusivo del piccolo e una dichiarazione formale diper il riconoscimento del neonato. Ora, però, ci sono ulteriori aggiornamenti: la pubblicazione di conversazioni.A postarle è stata Isabella Moody, anche lei influencer, che – come riporta Fanpage – ha accusato Stdi aver teso una trappola per incastrare. A San Valentino Stscriveva sui social: “Cinque mesi fa ho accolto unbambino nel mondo.è il padre.