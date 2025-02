Ilfattoquotidiano.it - “Voci false e dannose”: Justin Bieber nega di essere caduto di nuovo nel tunnel della droga

Un rappresentante dihato lesecondo cui il cantante avrebbe recentemente fatto uso di droghe. Speculazioni nate dopo che alcune foto e videostar sono trapelate online aprendo la strada a ipotesi che hanno preoccupato i fan e scatenato le malelingue.In una nota a Rolling Stone, i rappresentanti sia diche di sua moglie, Hailey, hanno definito l’ossessione del pubblico per la salute mentale e fisica del cantante “estenuante e pietosa e dimostra che, nonostante l’ovvia verità, le persone sono impegnate a mantenere vive narrazionitive e”.I rappresentanti hanno aggiunto che l’ultimo anno è stato “di grande cambiamento per lui poiché ha posto fine a numerose amicizie strette e rapporti d’affari che non gli servivano più”. La dichiarazione, riportata per la prima volta da TMZ, conclude dicendo cheè impegnato a lavorare su nuova musica e rimane concentrato sul figlio avuto con la moglie Hailey.