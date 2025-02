Juventusnews24.com - Vlahovic torna re per una notte: sfrutta la chance da titolare e trascina la Juve. E si apre un nuovo scenario per il futuro

di Luca Fiorettire per una: il centravanti serboladalaa Cagliari. E siunper ilLantus espugna l’Unipol Domus di Cagliari grazie a una fiammata di Dusanche, approfittando di una indecisione della difesa sarda, ha superato Caprile con grandissima lucidità. Un gol che vale tantissimo. E per la, che fa un ulteriore balzo in avanti in classifica superando la Lazio e portandosi al quarto posto in solitaria (per i più sognatori a 8 lunghezze dall’Inter capolista). E per lo stesso, che dopo una serie di gare iniziate dalla panchina hato al meglio laconcessagli da Thiago Motta in una serata tutt’altro che semplice per lui e per la squadra.Ne esce fuori però una prestazione tutto sommato molto positiva: come dimostrano i dati raccolti da Sofascore nei 90 minuti a sua disposizione recupero escluso ha tirato 2 volte verso la porta difesa da Caprile trovando nella prima circostanza la via della rete.