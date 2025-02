Juventusnews24.com - Vlahovic segna un gol storico per la Juve! La rete contro il Cagliari vale un primato per i bianconeri in Serie A. Il dato

di RedazionentusNews24un golper la: la statistica dopo lailche rende unici iLa, con latail, ha realizzato il gol numero 5400 inA. Nessuna squadra ne hati così tanti in campionato:entra così nella storia deisopra, in questa statistica, all’Inter.STATISTICA – «Quello di Dusanè il gol numero 5400 realizzato dallantus inA, almeno 35 in più rispetto a qualunque altra squadra (segue l’Inter a 5365)».Leggi suntusnews24.com