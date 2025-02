Unlimitednews.it - Vlahovic match-winner, la Juventus espugna Cagliari

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Dopo la cocente delusione in Champions, latorna a correre in campionato e lo fa battendo ilper 1-0 all’Unipol Domus. Animati da un enorme voglia di riscatto, i ragazzi di Thiago Motta giocano con determinazione e, a tratti, con qualità. A decidere la partita ci pensa, preferito a Kolo Muani e tornato titolare quasi due mesi dopo l’ultima volta. Un weekend, dunque, più che favorevole per la Juve, ora stabilmente quarta, anche grazie alle contemporanee sconfitte di Fiorentina e Milan e al pari della Lazio. Per i bianconeri la partita è già in discesa dopo appena dodici minuti del primo tempo. Mina viene sorpreso dal retropassaggio di Adopo e si fa ingenuamente anticipare da: il serbo si invola verso la porta, dribbla Caprile e deposita in rete la palla dell’1-0.