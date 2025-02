Juventusnews24.com - Vlahovic Luperto, Balzarini analizza: «La rabbia della Juve è giustificata. I bianconeri non sono abituati a manifestarla…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il contrasto in Cagliari: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Gianniha commentato l’episodio che riguarda il rigore non dato allacontro il Cagliari. Il commento sulla spinta diai danni di.PAROLE – «C’è la spinta con le due mani nel momento in cui uno sta tirando. Io credo che sialada parte, anche se lanon è abituata a manifestarla accerchiando gli arbitri o correndo dal guardalinee».Leggi suntusnews24.com