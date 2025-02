Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, dalla Spagna: l’attaccante sarebbe stato offerto ad un top club! L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ad un topin vista della prossima estate.e tutti i dettagliIl futuro di Dusanallaè sempre più in bilico, con un rinnovo che pare ormai lontano. Come riportato da Todofichajes.com,serbodal suo entourage al Barcellona in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ilblaugranaalla ricerca di un bomber per il dopo Lewandowski, e la situazione contrattuale dipotrebbe fare gola alla società catalana. Staremo a vedere.Leggi sunews24.com