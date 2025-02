Juventusnews24.com - Vlahovic a DAZN: «Se vogliamo crescere non possiamo soffrire così. So che tutti si aspettano tanto da me, devo fare il mio massimo. Sull’esultanza…»

di Redazione JuventusNews24Dusanha parlatoai microfoni didopo Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriDusanha parlato nel post-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «Importante che abbiamo vinto e conquistato i tre punti. Esultanza di basket? Per i fisioterapisti abbiamo una cosa nostra in comune e mi hanno chiesto se potevo esultare in quel modo lì».COME STA VIVENDO QUESTO PERIODO – «La sto vivendo con grande serenità. So che quando entro in partita in corsoil mioperché so che ci si aspettada me».PERCHÈ NON HA IL SORRISO – «Senontutto il secondo tempo. Siamo consapevoli che questo è un campo difficile e ogni volta abbiamo sofferto