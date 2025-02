Quotidiano.net - Vittoria Puccini: "L ’emozione del Belcanto"

Maria sopporta in silenzio le cinghiate del marito, ferma nel suo proposito di fuggire da Napoli con le sue due figlie, Antonia e Carolina. Vuole arrivare a Milano dove sogna che Antonia, a cui ha fatto studiare segretamente canto, possa arrivare a calcare i palcoscenici più importanti e ripone in quella figlia le sue speranze di riscatto e di una vita migliore. Giunte nell’autunno del 1847 in una Milano attraversata da fermenti insurrezionali, le tre donne dovranno però fare i conti con una realtà, anche quella del mondo dell’opera, costellata da lotte di potere, invidie, gelosie. È, una serie in onda in quattro puntate su Raiuno da stasera, regia di Carmine Elia. Intessuta di arie d’opera tra le più famose, parla di melodramma e ne evoca anche, in qualche maniera, stile e toni.