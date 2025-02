Vitetta | Meloni ed Emirati accordo da 40 miliardi

Leggi su Liberoquotidiano.it

A un mese di distanza dall'di partneriato strategico siglato ad Abu Dhabi con il governo dell'Arabia Saudita, guidato dal principe Mohammad bin Salman con cui il governoha firmato accordi per un valore totale di circa 10di dollari, ieri sera è atterrato a Roma il presidente degliArabi Uniti, Mohamed bin Zayed, per una due giorni di accordi e diversi investimenti da siglare. Stando ai calcoli di Palazzo Chigi, bin Zayed - nella sua prima visita di Stato nel Belpaese - potrebbe sottoscrivere intese per 40di dollari. Quaranta. Oltre alla cena al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier, Giorgia, l'evento più importante sarà il Business Forum Italia-Arabi Uniti che si apre oggi. Al Forum parteciperanno circa 300 imprenditori dei due Paesi.