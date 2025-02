Ilpiacenza.it - "Vita di Donne, Donne di Vita", Mara Depini ai mercoledì coi grilli per la testa

Leggi su Ilpiacenza.it

è nata a Carpaneto nel 1962 ma da anni vive a Castelsangiovanni dove ha lavorato come impiegata nei servizi all'utenza dell'ospedale. Scrive da quando aveva 12 anni, ha meritato numerosi riconoscimenti e premi in concorsi letterari in tutta Italia ed ora,26, torna alla.