Lidentita.it - Visite mediche serali e nel fine settimana per abbattere le liste d’attesa

Leggi su Lidentita.it

OBIETTIVO DELLA REGIONE: 50.000 PRESTAZIONI IN PIÙ ENTRO GIUGNO Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi durante la conferenza stampa di presentazione del piano per le prestazioni aggiuntive – da svolgersi la sera e nei- per il recupero dellehanno annunciato che «La riduzione dellee nelperleL'Identità.