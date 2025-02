Ilrestodelcarlino.it - Visita al cantiere della scuola d’infanzia: "Antisismica e green"

Due incontri per raccontare come procedono i lavori allaWalt Disney di Castelfranco Emilia, struttura che si inserisce in un vero e proprio polo educativo: sabato scorso, prima una delegazione composta dai genitori degli alunni di oggi e di quelli di domani, e poi un’altra composta dai consiglieri comunali, hato ilnuova. I tecnici incaricati e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno accompagnato i due gruppi illustrando le principali caratteristiche del progetto e spiegando gli interventi già realizzati e quelli ancora in corso. "Un’attenzione particolare – fa sapere il Comune – è stata dedicata agli aspetti legati alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi destinati agli studenti". Il progetto di ristrutturazioneWalt Disney, dal valore di circa un milione e 750mila euro – oltre un milione e 100mila euro del Comune, e i restanti dai fondi del Pnrr – e la cui restituzione è prevista entro la fine dell’anno scolastico, prevede un adeguamento sismico dell’edificio, oltre a migliorare le condizioni di qualità ambientale e di efficienza energetica.