Vis stavolta il pareggio fa più male | il podio si allontana

Se ilinterno con il Sestri Levante non aveva portato conseguenze alla classifica della Vis, complici gli altri risultati, quello di Pineto ha visto dilatare le distanze con la zona. E non solo. Hanno vinto Entella (all’ultimo respiro), Ternana (una passeggiata ad Ascoli), Torres (al solito di corto muso) e soprattutto Pescara (altro suicidio Milan), cosicché ora il prezioso quarto posto risulta nuovamente diviso con il Delfino. E se lo 0-0 del Benelli con i Corsari lasciava poco spazio alle recriminazioni, per via di una gara parecchio bloccata, l’1-1 del Mariani-Pavone lascia il sapore amarognolo di una vittoria mancata. Non sarebbe in sé un cattivo risultato, su un campo dove hanno lasciato le penne squadre blasonate, ultima la Ternana, lo diventa se si analizza il consuntivo della sfida, con la Vis a fare costantemente la partita e a primeggiare in tutte le voci.