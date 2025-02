Sport.quotidiano.net - Virtus, la quiete prima della tempesta. Da domani testa ai greci e a Milano

Grandi protagonisti in nazionale, un po’ meno, ma non per tutti nelle proprie squadre di club. Stiamo parlando dei tre bianconeri Alessandro Pajola, Nicola Akele e Mouhamet Diouf e dei due milanesi Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso che potrebbero ritrovarsi gli uni di fronte agli altri domenica prossima nell’attesissima sfida in programma alla Segafredo Arena traBologna e Armani. Dopo la doppia sfida vissuta con la maglia azzurra con Turchia e Ungheria i 5 alfieri azzurri di coach Gianmarco Pozzecco si ritroveranno sulle due sponde opposte per giocarsi il derby d’Italia, un confronto che da sempre ha un fascino particolare e che oltre che per il blasone conterà tantissimo anche per la classifica delle due squadre. Nella graduatoriaserie A, laattualmente è a quota 28 in coabitazione con Brescia e a due lunghezze dalla solitaria capolista, e fresca vincitriceCoppa Italia, Trento.