Violenze verbali e fisiche su anziani in Rsa nel comasco, 7 arresti

COMO (ITALPRESS) – Dopo circa 6 mesi di indagine i Carabinieri diMenaggio e Como hanno eseguito un provvedimento cautelare a carico di 7 persone (2 in carcere e 5domiciliari, cinque donne e due uomini) tutti residenti nell’area dell’Alto Lago di Como e coinvolti in episodi continue percosse, ingiurie ea danni diinermi, ospiti di una RSA. L’inchiesta, partita nel mese di agosto 2024, è stata avviata da un esposto presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Centro Valle Intelvi (Como), dove si apprendeva che sin dal 2022 – all’interno della R.S.A. “Sacro Cuore” di Dizzasco (CO) – avvenivano presunti maltrattamenti nei confronti degliospitati nella struttura e affidati per motivi di cura e vigilanza al personale medico e paramedico dipendente della stessa casa di cura.