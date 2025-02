Iltempo.it - Vince la Cdu. L'exploit di Afd e il tonfo storico dei socialisti di Scholz

È proprio una Germania di Merz. La vittoria della Cdu di Friedrich Merz con il 29%, secondo posto dell'estrema destra di Afd, poco intorno al 20%,dell'Spd diche fatica a superare il 16%, bene i Verdi che scavallano il 10%, Die Linke sotto il 9% e Bsw sul filo del dentro e fuori. Merz ha fatto della lotta all'immigrazione irregolare il perno della sua campagna, sostenendo una controversa mozione con l'ultradestra dell'AfD. Anche perché i sondaggi dicevano chiaramente che il 56% degli elettori considerava il capitolo «Sicurezza» al primo posto fra le proposte politiche presentate dai candidati. Ecco perché in materia migratoria, la Cdu propone il respingimento dei migranti ai confini, in contrasto con le norme europee e, tra le altre cose, la cancellazione del ricongiungimento familiare per i titolari di protezione sussidiaria.